Fiorentina, tifosi fanno il "funerale" alle speranze di vittoria

In mattinata il ds Daniele Pradè, a margine della presentazione di Verdù, aveva detto: "Non riesco a capire perchè ci sono tante critiche a questa Fiorentina e a questa proprietà: abbiamo cercato di mantenerla competitiva e siamo sicuri di averlo fatto, rispettando il fair play finanziario. Noi l'abbiamo capito bene, altri meno. Ci sono molti modi per aggirarlo, il nostro è dare l'esempio di una società sana. I Della Valle hanno investito finora da quando sono nel calcio oltre 300 milioni di euro. Non stanno disinvestendo, non avverto distacco dalla nostra proprietà, tant'è che stiamo già programmando le operazioni da fare a gennaio per completare e rinforzare sempre più questa Fiorentina".



PRADÉ: "ASPETTIAMO LA FIFA PER SALAH"

Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè ha voluto ribadire ancora una volta in conferenza stampa la posizione della società viola sul caso Salah: "Vorrei ricordare a tutti che il calciatore attualmente sta giocando con un transfer provvisorio. Attendiamo il pronunciamento della Fifa sulla soluzione". Pradé ha anche rispolverato una notizia di mercato di fine agosto: ovvero la Fiorentina che voleva Mexes, ma il Milan aveva detto no: "Mexes? Ci riproveremo a gennaio".



VERDÚ: "IL 21 PER JARQUE"

Presentato il nuovo acquisto Joan Verdù: "Questa per me non è una rivincità, ma un'opportunità. Lotterò per la maglia viola e aiuterò la Fiorentina, che mi seguiva già dal 2012. Adesso sono arrivato qui per cercare di vincere l'Europa League. Il mio ruolo? Mi piace giocare come trequartista o mezza punta. Spero di poter far bene come ha fatto Luca Toni quando è tornato in Italia dagli Emirati Arabi. Se devo scegliere un calciatore italiano a cui mi ispiro, dico Andrea Pirlo". Verdù ha proseguito: "Adesso ho la fortuna di poter giocare con un grande attaccante come Giuseppe Rossi, ci siamo sfidati molte volte quando lui era al Villarreal. Ho scelto il numero 21 in memoria di Daniel Jarque, mio ex compagno di squadra ai tempi dell'Espanyol, che morì nel 2009 in ritiro a Coverciano".



IL PROCURATORE DI SALAH IRRIDE LA VIOLA

Come se non bastasse, ecco il tweet di Ramy Abbas, il procuratore di Salah, che posta lo striscione di contestazione dei tifosi viola. Una risposta, e che risposta, alle parole del ds Pradè in merito alla querelle tra la Fiorentina e il suo assistito





