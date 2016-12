Fiorentina, striscione contro i Della Valle: "Andatevene"

Una polemica non legata alle due sconfitte consecutive, che non cancellano uno strepitoso girone d'andata da parte dei viola. Quanto più certifica un'insofferenza da parte di una frangia della tifoseria viola (lo striscione è stato firmato "i clienti") nei confronti della gestione Della Valle. L'immobilismo sul mercato sembra essere il motivo principale, anche se proprio in queste ore i dirigenti dell'area tecnica stanno accelerando nelle varie trattative intavolate. Potrebbero addirittura essere quattro gli acquisti in vista.



Tino Costa è un affare già concluso: l'ex Genoa è atteso per le visite mediche, poi si aggregherà al gruppo. Il più vicino a vestire la maglia viola, poi, è Cristian Tello, esterno d'attacco del Barcellona in prestito al Porto. Se i blaugrana daranno il benestare, la Fiorentina accoglierà il 25enne in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Da valutare la possibile presenza di una clausola di "recompra" da parte dei catalani. Più complicata la trattativa che porta a Grassi dell'Atalanta: sul giovane gioiello ci sono gli occhi di tante squadre, il Napoli su tutte, pronto a offrire 8+2 milioni. La prima offerta viola di 7 milioni più il prestito di Matos non ha ancora convito Percassi, che spera di scatenare una vera e propria asta per il giocatore. La Fiorentina punta forte anche su Lisandro Lopez, centrale del Benfica, che sta spingendo con la dirigenza portoghese affinché si accordino per il suo trasferimento.



Sulle colonne del Corriere dello Sport, infine, vengono indicati due nomi come possibili sostituti di Giuseppe Rossi. Il quale - nonostante sia partito titolare contro il Milan - potrebbe ancora fare le valigie, magari in direzione Genova, sponda rossoblù. I nomi indicati sono quelli del Papu Gomez e di Mauro Zarate, ex Lazio e Inter.