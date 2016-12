Fiorentina, Sousa: "Vittoria su un campo non semplice"

La vittoria esterna a Bergamo permette alla Fiorentina di consolidare il terzo posto: "Non era un campo semplice per il nostro gioco - ha ammesso Paulo Sousa -, ma dopo aver controllato abbiamo iniziato a spingere nella ripresa. Abbiamo rischiato un po' dai calci d'angolo, peccato perché potevamo stare più tranquilli, ma sono contento di aver vinto". Tre punti e qualche cambio tattico: "La squadra riesce a capire quanto accelerare o aspettare".

Nel corso del programma "Serie A Live" in onda su Premium Sport, l'allenatore della Fiorentina Paulo Sousa dichiara: "Bergamo non era un campo semplice per il nostro gioco, ma ci siamo adattati bene. Abbiamo controllato prima e cercato di spingere nella seconda parte del match, trovando il vantaggio. Purtroppo, durante due calci d'angolo, abbiamo rischiato un po' e con un po' più di attenzione potevamo stare più tranquilli, ma abbiamo comunque vinto e questo è importante. Io sono attento sia all'estetica sia alla concretezza, sono entrambe importanti: è il nostro gioco, ma poi ogni partita ha un avversario diverso, che ci impone di modificare l'atteggiamento. L'euforia dei tifosi è subordinata ai risultati, ma noi dobbiamo stare tranquilli, seguendo la cultura societaria, che viene prima di tutto. Stasera ho cambiato qualcosa, perché volevo gestire il minutaggio di alcuni giocatori, come Borja Valero, ma sono contento perché nonostante i cambi la squadra riesce a capire i momenti della partita, quando accelerare e quando aspettare".