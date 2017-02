Fiorentina, Sousa: "Vittoria sofferta, ma molto importante"

I tedeschi del resto hanno fatto soffrire la Viola per buona parte della gara. "Grazie al loro palleggio, per diverse volte si sono presentati in area in superiorità numerica - ha proseguito Sousa, analizzando la partita -. Nella ripresa siamo cresciuti, i nostri esterni sono saliti: siamo cresciuti ed a metà ripresa abbiamo avuto il controllo della gara". "Noi abbiamo determinate caratteristiche, che ci portano a non essere così intensi per tutta la durata della gara. Non abbiamo gestito bene il nostro gioco ad inizio gara, e questo influisce anche sul nostro ritmo", ha aggiunto. "Nella ripresa siamo saliti, abbiamo mezzo pressione ai loro esterni e siamo cresciuti - ha continuato -. Vorrei rivedere questo spirito domenica sera, ma con più qualità. Sarà una gara diversa, dobbiamo recuperare in fretta per cercare di mettere in difficoltà il Milan".



Poi ancora su Bernardeschi: "Il cambio è stata una scelta tattica, ha perso diversi palloni. Federico è veramente forte quando salta l'uomo e punta la porta. È cresciuto tantissimo dall'inizio della stagione"