Fiorentina, Sousa: "Vittoria importante, controllo assoluto sulla partita"

E' un Paulo Sousa moderatamente soddisfatto dopo la vittoria della sua Fiorentina a Verona: "Abbiamo controllato la partita dal primo all'ultimo minuto, gestendo sempre bene la palla". Non manca qualche piccolo appunto ai suoi: "Potevamo spingere un po' di più in alcuni frangenti ma la prestazione è stata buona". Il portoghese non si sbottona sugli obiettivi: "L'ambizione è quella di scendere in campo per essere protagonisti dovunque".