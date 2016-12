Fiorentina, Sousa: "Vittoria che aumenta le nostre convinzioni"

La Fiorentina è tornata a vincere in casa superando 2-1 nel finale il Palermo: "Potevamo chiuderla nel primo tempo, ma non siamo stati bravi a concretizzare - ha commentato Paulo Sousa a fine partita -. Dietro siamo ancora vulnerabili, ma abbiamo lottato fino alla fine per vincere. Questi tre punti aumentano le nostre convinzioni, continueremo a crederci". Vittoria importante per il gruppo: "Sono contento dell'entusiasmo dei ragazzi".

Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ha dichiarato: “Principalmente sono contento per aver visto tutti i ragazzi, anche quelli che erano in panchina, festeggiare per questa vittoria. Nel primo tempo potevamo chiudere la partita, anche se a volte siamo ancora vulnerabili nelle transizioni difensive. Ma abbiamo creato, abbiamo spinto. Quello che abbiamo creato potevamo concretizzarlo per poi gestire, non lo abbiamo fatto e quindi abbiamo dovuto lottare per vincere. Per fortuna ci siamo riusciti".



Con questi tre punti il tecnico portoghese ha parato parte delle critiche: "La nostra proposta di calcio è di dominare l’avversario e creare opportunità sulle corsie centrali e laterali: dobbiamo continuare a crederci come abbiamo fatto fino alla fine di questa partita. Le vittorie ci aiuteranno ad aumentare le nostre convinzioni".



Nel mirino dei tifosi sono finiti le decisioni arbitrali che hanno visto annullare due gol alla Fiorentina: "Non mi piace giudicare gli episodi, perché ogni settimana succede qualcosa e quindi le parole non servono: gli episodi fanno parte del gioco, noi dobbiamo solo pensare a fare un gol più degli avversari. Se è meglio giocare con uno o due attaccanti? Già dall’inizio della stagione lavoriamo con diverse soluzioni che prevedevano le due punte. Sono le caratteristiche delle punte a suggerire le soluzioni, anche se la squadra ha dimostrato spesso di avere più equilibrio di gioco con un attaccante. Infatti stasera stessa Kalinic spesso si abbassava per giocare tra le linee.”