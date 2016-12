Fiorentina, Sousa: "Una vittoria meritata"

"Durante tutta la partita abbiamo sempre creduto nel nostro gioco, per arrivare alla vittoria" ha analizzato Paulo Sousa.



Sulla corsa alla Champions League. "Noi continuiamo a credere nel nostro lavoro, vedo nei ragazzi la voglia di giocare e imparare. Quanto pesa l'euforia della gente? La gestione delle aspettative è importante: abbiamo cominciato il campionato bene e le abbiamo alzate. Questo, delle volte, comporta degli sbalzi emozionali: noi dobbiamo sempre pensare a essere fieri del nostro gioco per rendere felici i tifosi, la città e tutti quelli che con noi vogliono raggiungere risultati importanti".



Una battuta sull'assenza al Franchi di Andrea e Diego Della Valle. "L'assenza della proprietà? Ha i suoi impegni, che sono importanti. Ma c'è vicina, specialmente Andrea: quando può, è sempre con noi a Firenze".



Paulo Sousa, come sempre, evita commenti sull'arbitraggio di Mazzoleni. "L'arbitro? Tutti sono analizzati per il lavoro che fanno, noi allenatori e anche gli arbitri, ma dopo la partita tocca a voi giornalisti o agli arbitri stessi analizzare le prestazioni dei direttori di gara. Non a noi allenatori. Bernardeschi? Diventerà ancora più grande quando comincerà a segnare, ma lo farà: sono molto soddisfatto della sua crescita".