Fiorentina, Sousa teme gli Spurs: "Tottenham nella Top 5 d'Europa"

Contro gli Spurs sarà una battaglia. Sousa non ha dubbi: "Non credo che siano distratti dal campionato. Credo che la mentalità di Pochettino sia vincere tutte le partite e sarà sempre così". Poi qualche informazione sui singoli: "Ilicic sta bene. Badelj dopo aver recuperato è partito forte, sta molto bene. Durante la partita comunque faremo le giuste valutazioni per non rischiare di perdere nessuno". "Tutti da qui a fine stagioni sono importanti per dare il contributo alla squadra - ha aggiunto -. Borja Valero ha avuto un po' di influenza per un cambio di temperatura, oggi lo abbiamo lasciato in albergo, sta riposando adesso per esserci domani. Ma non è a rischio".



Poi una battuta su Mourinho: "Non so se tornerà in Serie A o in Premier. A questa domanda dovrebbe rispondere Josè, il mio pensiero è che i migliori dovrebbero esserci sempre nel mondo del calcio. Lui ha dimostrato di essere un allenatore di altissimo livello".



Infine sugli arbitraggi in Europa: "Ho lo stesso animo di quando avevo iniziato il mio percorso da allenatore, voglio far giocare il miglior calcio possibile alle mie squadre, aiutando al massimo i giocatori a crescere, ma anche gli arbitri, consapevoli che anche loro a volte sbagliano. Domani ci saranno due squadre di altissimo livello, spero che anche l'arbitro sia al nostro stesso livello".