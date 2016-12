Fiorentina, Sousa: "Sono arrabbiato e deluso"

"Sono arrabbiato e deluso". Così Paulo Sousa dopo la sconfitta contro il Carpi e la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia: "Non era un risultato cui pensavo ma quando giochi una competizione così può succedere - ha detto il tecnico della Fiorentina - Non è stata una serata giusta, abbiamo creato tante occasioni senza fare gol. Spero di non rivedere mai più la mia squadra così. Stagione compromessa? Io volevo andare avanti in tre competizioni".

"La squadra ha provato a risolvere la partita da sola con le individualità e ci siamo allungati, permettendo all'avversario di chiudersi e di avere spazi in contropiede - ha proseguito Sousa - L'arrabbiatura per l'eliminazione? Non mi sono mai nascosto in nulla: io ho solo un obiettivo, vincere. Dovremo ripartire dai nostri principi di gioco, è il nostro mestiere. Preoccupato? Ci sta di avere momenti così: ripeto, sono arrabbiato e dispiaciuto. Quando non siamo noi stessi non riusciamo a rendere. In una stagione dobbiamo cercare sempre di mantenere la nostra identità". Sui singoli: "Roncaglia ha da tempo un problema alla spalla mentre Rossi è partito dalla panchina per scelta tecnica".