Fiorentina, Sousa si gode la sua fabbrica del gol

Si corre, si segna e ci si diverte. Questa Fiorentina, così bella davvero, continua a credere nel terzo posto e nella Champions League, anche nella giornata nella quale deve convivere con l'aggancio della Roma, arrivata a sei vittorie di fila dopo il successo in casa dell'Empoli. La squadra di Paulo Sousa ha giocato a testa alta con un Napoli in lenta ripresa, dopo la sconfitta con la Juventus, il pari con il Milan e l'eliminazione dall'Europa League da parte del Villarreal. I dati dicono che i viola sono una vera fabbrica del gol: 24 quelli segnati nel primo tempo. Un record da condividere proprio con gli ultimi avversari, la squadra di Maurizio Sarri appunto. Ma c'è una statistica che va oltre: le ultime 8 reti in campionato sono stati firmati da 8 giocatori diversi. La musica del gol, insomma. Un coro davvero. Si tratta di Bernardeschi, Borja Valero, Babacar, Fernandez, Tello, Kalinic e Marcos Alonso. Emblema del gioco offensivo della Fiorentina, che continua a divertirsi.



Difensore centrale a parte - non è arrivato a gennaio chi era stato chiesto da Sousa - c'è da riconoscere la ricchezza della rosa della Fiorentina. Il tecnico portoghese continua a cambiare, puntando molto sul turnover. Così se in panchina finisce Bernardeschi, apparso davvero in forma nelle gare precedenti, c'è sempre un Tello che crea pericoli e pensieri alle difese avversarie. Cresciuto nella cantera del Barcellona, è arrivato a gennaio dal Porto (ma girato in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro proprio dai blaugrana) e ha subito dato una spinta in più a questa squadra, che si candida davvero a un bellissimo duello con la Roma per strappare il pass alla massima competizione continentale. Salvo passi falsi, il Milan a -6 è tenuto distante. Ma fino a quando si corre, si segna e si diverte, questa Fiorentina appare irraggiungibile.