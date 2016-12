Fiorentina, Sousa: "Scudetto? Se remiamo tutti dalla stessa parte..."

Raddrizzata la corsa in Europa League, la Fiorentina è chiamata alla conferma in casa della Sampdoria: "E' una squadra molto forte - ha commentato Paulo Sousa - specialmente a Marassi. Non abbiamo avuto il tempo di preparare questa partita, però siamo pronti e non vogliamo fermarci adesso". A Firenze timidamente si parla di scudetto: "Sono contento che i miei ragazzi ci credano. Se continueremo a remare tutti dalla stessa parte...".