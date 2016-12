Fiorentina, Sousa: "Salah? Penso a chi è qui"

Tutti contro Mohamed Salah. Anche il nuovo allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ha detto la sua in merito e non sono state parole al miele per l'egiziano: "Penso a chi è qui, chi capisce i valori della maglia viola e quindi valuto principalmente loro. Penso a chi è qui, non a chi ha un piede dentro ed un piede fuori". Il portoghese ha scaricato il fantasista: "Quando non sei tranquillo puoi prendere anche decisioni sbagliate".