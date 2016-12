Fiorentina, Sousa: "Rossi uscito arrabbiato? Spiace ma scelgo io"

Secondo posto solitario. E questo è ciò che conta per i tifosi della Fiorentina e per Paulo Sousa. Il resto problemi marginali, tutti risolvibili: "Rossi è uscito scuro in volto? A me dispiace perché è un campione che ci potrà dare tanto ma questa è la realtà. Ci sono giocatori più avanti di lui. Ai miei insegno a essere i migliori: poi io scelgo, a volte va bene, a volte meno. La partita con la Juve? Ovunque sia stato ho lasciato un buon ricordo".