Fiorentina, Sousa: "Rossi dal primo minuto"

Intanto, si lavora al rinnovo del contratto dell'attaccante. Secondo indiscrezioni riportate da TMW, si parla di un prolungamento fino al 2018 con un ingaggio fisso da 1 milione e 700mila euro annui più bonus legati a gol e presenze. Probabile un incentivo da 200mila euro ogni dieci presenze. Per la formalizzazione dell'accordo, però, si dovrà probabilmente attendere il mese prossimo.



Come giocherà Rossi, che ritrova la maglia da titolare dopo 482 giorni (da Fiorentina-Torino 2-2 del 18 maggio 2014)? "Tutti i giocatori intelligenti possono giocare dovunque - spiega Sousa - Penso che Giuseppe può giocare ovunque perchè capisce i movimenti dei compagni ed ah un'intelligenza incredibile. Voglio che trovi continuità. Abbiamo già lavorato con lui prima punta o dietro le punte. Abbiamo giocatori che possono adattarsi ai vari moduli". "Gli attaccanti? L'intenzione è sempre quella di farli giocare tutti - prosegue il tecnico viola - Hanno lavorato tutti bene, sia Babacar che Kalinic. Babacar deve dimostrare di voler giocare. Il suo organismo sta migliorando molto anche dal punto di vista fisico e mentale. E' in grado di giocare, non so se per 90 minuti", ha aggiunto. Sulla ripresa: "E' stata una settimana diversa. Mi ha fatto piacere che molti giocatori fossero in nazionale, ma non è stato semplice preparare la gara". Anche perché il Genoa è da temere: "E' la squadra che più mi ha colpito per quanto riguarda l'organizzazione offensiva. Questa è la loro arma ma noi cercheremo di metterli in difficoltà". Per vedere Błaszczykowski servirà tempo: "Lui ha fatto solo 3-4 allenamenti con noi, lo spogliatoio lo ha accolto benissimo perché noi abbiamo un grande gruppo".