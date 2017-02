Fiorentina, Sousa: "Roma troppo forte, serviva la gara perfetta"

Paulo Sousa è realistico dopo la pesante sconfitta della Fiorentina contro la Roma: "I giallorossi sono più forti di noi sia come collettivo che per le individualità - ha commentato il tecnico viola -. Avremmo dovuto fare la partita perfetta, ma non abbiamo concluso le poche occasioni create". Sconfitta che complica i piani europei: "Noi dobbiamo vincere più possibile, ma contro queste squadre non si può sbagliare nulla".

Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ha commentato il poker subito all'Olimpico: "La Roma è più forte di noi sia sotto il profilo individuale che collettivo e noi dobbiamo sempre fare una prestazione perfetta contro squadre di questo livello. Non abbiamo concluso le poche occasioni create. Dopo il 2-0 ci sta che i giocatori si siano un po’ sfiduciati, anche per la forza dell’avversario. Non credo però che ci sia stato un calo fisico, loro hanno moltissima potenza e poi quando hanno questa voglia di vincere, con la qualità tecnica che hanno possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra".



Sottotono la prova di Bernardeschi: "Federico ha tantissima qualità ma abbiamo trovato davanti una squadra forte, con molta forza fisica e che ha messo in difficoltà lui come tutti. Poi ho scelto di toglierlo per preservarlo per il futuro. E’ pesata l’assenza di Kalinic? Penso che Babacar oggi abbia fatto la miglior prestazione da quando sono a Firenze. Nikola ha altre caratteristiche, molto utili per noi, è mobile, ci fa respirare e aiuta molto. Ma questo Babacar sarà importante per questo finale di stagione".



Una sconfitta pesante che complica i piani europei della Fiorentina: "Noi dobbiamo vincere, sappiamo che possiamo competere e vincere contro chiunque ma contro le squadre che hanno più qualità di noi dobbiamo sempre fare un match perfetto".