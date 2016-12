Fiorentina, Sousa: "Rispetto per il Qarabag"

Si chiude a Baku in Azerbaigian il girone di Europa League della Fiorentina. E dopo la sconfitta beffa con i greci del Paok ci vuole almeno un pareggio con il Qarabag per conquistare il primo posto nel girone. Avversario temuto dal tecnico dei viola Paulo Sousa: "Noi abbiamo rispetto per i nostri avversari, per chi ha un progetto come il Qarabag, con un buon allenatore e giocatori in Nazionale. Per batterli servirà intensità".