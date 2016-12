Fiorentina, Sousa punta su Rossi: "Vuole spaccare il mondo"

Vuole rialzarsi subito, la Fiorentina. Dopo il pesante ko casalingo contro la Lazio, i viola iniziano il ritorno dalla sfida di San Siro con il Milan, sconfitto all'andata. Sousa batte forte su questo tasto: non sarà la stessa storia dello scorso agosto. "Non è mai facile tenere sempre al concentrazione al 100%, il fuoco non brucia sempre allo stesso modo. Ad inizio anno abbiamo incontrato un Milan completamente diverso da quello che affronteremo a San Siro". Nessun alibi per le assenze: "Cercheremo di mettere in campo una performance collettiva che ci permetta di vincere".



Babacar e Giuseppe Rossi possibili opzioni offensive. "Quando non metto Babacar, vengo criticato. Quando gioca, criticano lui. Scelgo in base agli avversari. Pepito? È una possibilità perché nelle ultime due settimane Rossi ha dato una scossa dal punto di vista emozionale: vuole spaccare il mondo". Sousa nicchia sul mercato: Devo schierare i giocatori che ho adesso per vincere, prima arriveranno i nuovi prima si inseriranno. Tino Costa? Non è ancora nostro, non ne parlo".