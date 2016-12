Fiorentina, Sousa punta in alto: "Possiamo giocarcela con tutti"

Lo sguardo di Sousa è rivolto sempre al futuro, ma con un occhio al passato. "Quella del San Paolo è stata la partita più equilibrata e che ci ha portato più difficoltà - ha spiegato -. Dobbiamo rispettare i nostri avversari e pensare però sempre ai nostri principi di gioco sapendo che ogni squadra ci crea delle difficoltà. Col Frosinone sarà fondamentale la concentrazione". Quanto a Inter-Roma, il portoghese tiene i piedi per terra e non vuole distrarsi: "Non ci deve condizionare nulla, dobbiamo condizionarci noi stessi: la nostra vita è il calcio. Il nostro miglior modo per affrontare la gara domani è essere focalizzati sui principi di gioco. Dobbiamo adattarci al più presto nella partita".

Poi sui singoli: "Kuba si è sempre allenato con noi anche se ha avuto un colpo al ginocchio che è stato operato ma non ha avuto lesioni. Astori oggi si è allenato è sta bene. Alonso sta lavorando ma non ancora completamente con noi. Deve però sentirsi a suo agio e non deve rischiare nulla. Sono tutti e tre a disposizione". Idee chiare anche sulla compatibilità tra Kalinic e Babacar: "Sono due giocatori diversi, uno con più mobilità, che attacca bene la profondità, che gioca fra le linee e conosce bene i movimenti dei compagni. L'altro è meno mobile ma stiamo cercando di migliorarlo per permetterci di aiutarci. Possono comunque essere complementari".

Infine sulle condizioni di Rossi: "Il recupero mentale per me è più importante di quello fisico ed una vittoria ti aiuta a recuperare meglio. Giuseppe lo sta facendo molto bene questo recupero: è sempre più allegro e sta sempre meglio".