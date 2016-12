Fiorentina, Sousa: "Penso al Belenenses, non alla Juve. I nostri rigori tutti netti"

Alla Fiorentina basta un punto per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League ma secondo Paulo Sousa la sfida con il Belenenses non sarà facile: "Dobbiamo vincere: non possiamo uscire". L'allenatore viola ha toccato anche i temi del campionato: " Non penso alla Juve , le polemiche sui rigori che abbiamo ricevuto non le capisco: erano tutti netti ". Ad A Bola ha spiegato il suo sogno: "Vincere la Champions entro 5 anni ".

Sugli avversari portoghesi: "Dobbiamo metterli in difficoltà sulle fasce, Sa Pinto sta lavorando bene e ha avuto risultati importanti in questa stagione: possono fare la storia del loro club e dovremo stare attenti". Nessun rimpianto per le occasioni sprecate nel girone: "Le espulsioni con Basilea e Lech Poznan ci hanno influenzato ma ci sta di non giocare tutte le partite al massimo". Qualche indicazione sulla formazione: "Rossi e Babacar potrebbero giocare in coppia. Turnover? Ci sono varie possibilità".

Parlando della serie A, Sousa "snobba" il big match con la Juventus di domenica: "Per noi è incredibilmente importante questa gara europea, dopo un inizio difficile vogliamo essere ancora in corsa a febbario". Infine, sulle polemiche sui tanti rigori assegnati ai viola: "Penso positivo, non voglio pensarci. Quelli che ci sono stati assegnati erano netti, spesso siamo dentro l'area avversaria. Altre volte ci è andata anche peggio ma non voglio criticare il lavoro degli arbitri".