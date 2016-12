Fiorentina, Sousa: "Ora il sorteggio dovrebbe essere buono"

"Il sorteggio? Spero che stavolta cambi… anche se dovrebbe essere più favorevole per noi". Queste le parole di Paulo Sousa al termine del match vinto contro il Qarabag che proietta la Fiorentina ai sedicesimi di Europa League con il primo posto nel girone. "Il gol di Chiesa? Sono contento per lui perché è un ragazzo sul quale non ho dubbi, sta consolidando il suo percorso di crescita nel calcio professionistico. Tutta la squadra ha fatto bene".