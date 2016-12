Fiorentina, Sousa: "Normale allora che si parli anche di scudetto"

"Ho sempre detto che qualunque squadra può metterci in difficoltà perché non siamo imbattibili" ha puntualizzato il tecnico portoghese. "Dobbiamo essere sempre concentrati in ogni gara, avere grande equilibrio. Io voglio un calcio propositivo e sono contento di confrontarmi con allenatori che la vedono in un modo simile al mio e hanno un gioco propositivo in cui la qualità collettiva e individuale sono messe in primo piano. Sarà una partita molto bella". Con tutte le insidie che porta con sè la prima dopo la sosta: "Sappiamo che dopo queste pause complicano un pò quanto fatto. Vogliamo ricominciare da dove avevamo lasciato con la stessa voglia di esprimerci al massimo andando alla ricerca della vittoria. Ci assomigliamo molto noi e l'Empoli come modo di giocare, anche se la classifica e gli obiettivi sono diversi. Serve grande voglia e intensità per affrontare al meglio il derby contro una squadra di qualità. Vogliamo essere subito molto concentrati cercando di mantenere intatti i nostri principi di gioco".