Fiorentina, Sousa: "Noi alla pari col Napoli"

Paulo Sousa ha protestato molto nel corso del match. "Vivo la partita, cercando di spingere i miei, su tutte queste questioni è la società che si deve esprimere, non io".



Insigne è stato a lungo devastante. "Ha creatività nei dribbling, esplosione nel breve, e non è facile da arginare, ma siamo riusciti a difendere bene".



Kalinic, rientrato in campo dopo la squalifica e dopo aver rifiutato la montagna di soldi dalla Cina, è stato servito poco. "Nella prima parte siamo riusciti a passare bene le prime linee di pressione del Napoli, ma quando abbiamo accelerato non l'abbiamo fatto bene e non siamo riusciti a comunicare con lui. Tutte le partite fatte con il Napoli sono state decise dai dettagli. Il rifiuto di andare in Cina? E' un ragazzo molto speciale".



Il suo nome è accostato alla Juve. "Devo ringraziare Dio per la possibilità che mi ha dato, per cui tutte le opportunità che mi darà cercherò di analizzarle e prendere la miglior decisione per la mia crescita".



Sulla lotta scudetto. "Il Napoli può competere, così come la Roma, per la qualità della rosa, che è ampia. Il Napoli ha fatto acquisti importanti, ha qualità e quantità e può ruotare in tutta la stagione e questo permette di mantenere i ritmi alti".