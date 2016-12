30 settembre 2015 Fiorentina, Sousa: "Niente euforia e una chance per Pepito" Il tecnico viola alla vigilia dellʼimpegno di coppa: "Non facciamoci prendere dallʼentusiasmo"

Tenere i piedi per terra. E' l'imperativo di Paulo Sousa: il tecnico viola vuole che i suoi non sottovalutino l'avversario. "Il Belenenses è una squadra grintosa - ha detto in conferenza stampa - Dovremo giocare con attenzione, l'esperienza mi insegna che proprio nei momenti migliori si rischia di farsi prendere troppo dall'entusiasmo". Sulla formazione: "Grandi chances per Rossi e altri che hanno giocato poco".

Si tratta di una gara cruciale per proseguire il cammino europeo: "Non abbiamo iniziato l'Europa League al meglio, domani dobbiamo imporre il nostro gioco per arrivare alla vittoria. Siamo in crescita e dobbiamo continuare su questa strada, credo in certi valori e voglio che la squadra li segua. Dobbiamo essere umili e contare sulla forza di ogni giocatore". Il campionato per ora può aspettare: "Tra questa e la gara con l'Atalanta per ora è più importante quella di domani sera, sarà diverso e adattarci a chi ci troveremo di fronte". Altro aspetto fondamentale sarà quello di gestire le forze: "Roncaglia ha ancora un po' di dolore, non voglio rischiarlo se non sarà il caso. Nel caso che non giochi abbiamo pronte soluzioni alternative". Il ritorno in Portogallo gli da' grandi emozioni: "Il Belenenses è una squadra con una grande storia, sono felice di ritrovare un amico come Sa Pinto e di giocare in uno stadio portoghese".

VECINO: "PENSARE ALL'EUROPA, NON AL CAMPIONATO"Insieme a Paulo Sosa in conferenza stampa anche il centrocampista Matias Vecino, che ha sottolineato come i viola siano concentrati sull'impegno di domani: "Stiamo andando bene in campionato e il primo posto ci rende felici, aumentando la responsabilità e la convinzione del nostro gruppo, ma ora non dobbiamo pensarci. L'importante è vincere col Belenenses per mettere a posto la classifica dopo la sconfitta col Basilea". Sui portoghesi ha detto: "Sono una squadra organizzata, non sarà facile ma sappiamo cosa fare, li abbiamo studiati bene in video". Il nuovo ruolo in campo non lo spaventa: "Non avevo mai giocato nella posizione attuale, ma mi piace molto e mi trovo a mio agio, sto imparando i movimenti che vuole il mister".