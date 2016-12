Fiorentina, Sousa: "Nessun problema fra me e la società"

Alla vigilia della sfida contro l'Inter, Paulo Sousa riporta un po' di serenità in casa Fiorentina, smontando le voci di dissidio con la dirigenza. "Non esistono problemi fra me e la società. Io capisco come escano queste cose, a cui comunque non do tanta importanza. Non è successo nulla. Fin dal primo giorno ho fatto conoscere alla proprietà come sono fatto e l'unico modo che conosco è essere onesto e costruttivo", ha detto il tecnico portoghese.

"Per noi con l'Inter è una finale, non ci regala niente nessuno. Abbiamo lavorato per questo, siamo conspevoli che possiamo competere a livelli altri anche con squadre che hanno investito tanto come l'Inter. Vogliamo offrire una partita di alto livello a chi ama il calcio. L'abbiamo preparata non solo in funzione dell'avversario ma lavorando sul nostro gioco. L'Inter è più propositiva rispetto all'inizio, non finalizza tanto ma ha una base. Per questo si espone di più difensivamente e credo pertanto che domani sarà una partita di altissima qualità", ha aggiunto. Sul momento di Kalinic: "Ha avuto dei problemi fisici, abbiamo cercato di aiutarlo per migliorarlo e lo sta facendo. E' tecnicamente forte, lavora sempre per la squadra e il gol arriverà prima o poi". Come sono i rapporti con i tifosi? "I tifosi sono sempre stati vicini alla squadra, come la proprietà. E questo è l'unico modo per continuare a competere ad alti livelli".