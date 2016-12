Fiorentina, Sousa: "Meritavamo la vittoria. Champions, ci crediamo"

Ancora Sousa: "Nel primo tempo abbiamo creato molto, abbiamo fatto delle giocate di qualità ma ci è mancato un pizzico di fortuna. Nella ripresa abbiamo sbagliato alcuni passaggi in uscita, eravamo più distanti tra i reparti e abbiamo concesso qualcosa al Napoli che è una squadra molto organizzata e di altissimo livello. Peccato, perché alla fine credo che meritassimo la vittoria".

Sul campionato dei viola: "Siamo in linea con quello che abbiamo creato nelle aspettative di tutti, abbiamo alzato molto l'asticella, non ci siamo mai nascosti, crediamo di poter competere con tutti anche con le squadre che sono partite per vincere lo scudetto: noi dall'inizio del campionato siamo in alto insieme a queste squadre". Tanti complimenti alla squadra: "Mi rende molto orgoglioso vedere l'atteggiamento dei ragazzi che vogliono sempre migliorarsi e vogliono competere ad alto livello. Anche i tifosi delle altre squadre riconoscono la qualità di gioco di questa squadra e questa cosa mi fa molto piacere". Perché Bernardeschi in panchina? "Non ho schierato lui dall'inizio così come non ho fatto giocare altri giocatori".

Poi sul prossimo delicato match con la Roma: "Non sarà decisiva perché mancano tante partite però è una gara che vale 6 punti. Io comunque sono molto fiducioso, se giocheremo come stasera anche la fortuna ci sorriderà".