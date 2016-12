Fiorentina, Sousa: "L'espulsione? Sbagliamo anche noi come sbagliano gli arbitri"

La partita e il pareggio con il Genoa. Ma anche quella strana espulsione - diciamo particolare, sicuramente fiscale - a pochi minuti dal termine della partita per aver stoppato il pallone giusto una frazione di secondo prima che uscisse completamente dal campo col conseguente rosso di Giacomelli. Parte anzi proprio da qui l'analisi di Paulo Sousa che con la sua Fiorentina torna da Marassi con un punto che lo soddisfa solo parzialmente: "Noi cerchiamo sempre di essere il più educati possibile: cerchiamo di aiutare gli arbitri, ma ci sono delle volte in cui sei penalizzato da certi atteggiamenti. Io vivo la partita, come tutti i miei colleghi, ma quando è finita vanno rispettate le decisioni e anche gli sbagli degli arbitri. Spero che loro possano migliorare partita dopo partita, come miglioriamo noi. In campo tutti fanno delle scelte e io la mia, quella di prendere la palla prima che uscisse, l'ho pagata con l'espulsione. Abbiamo fatto una partita in salita, perché il Genoa era molto aggressivo e ci pressava a tutto campo fin dall'inizio, mentre nel secondo siamo cresciuti e forse meritavamo anche di vincere. Siamo stati più vicini e abbiamo dominato, seguendo i nostri principi di gioco. Fiorentina Kalinic dipendente? Nikola è un giocatore che ha iniziato più presto di noi, ma ha bisogno dei suoi tempi di recupero. Ma noi crediamo anche in altri giocatori, gli impegni sono tanti e abbiamo bisogno di alternative."