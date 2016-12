Fiorentina: Sousa "Kalinic? Lavorerei con lui tutta la vita"

" Kalinic ? Corvino è un uomo di parola, ha detto che i giocatori di valore più importante in rosa resteranno. Nikola è un giocatore di altissimo livello, lavorerei con lui per tutta la vita. Sono sicuro che domani farà il massimo per aiutare a vincere la Fiorentina". Paulo Sousa vuole tenersi stretto l'attaccante croato, nel mirino del Napoli. Poi la conferma: " Rossi ha già un accordo con il Celta. Ho sempre detto che la squadra viene prima".

"Jovetic? Io parlo solo dei giocatori che ho a disposizione", ha aggiunto Sousa sul mercato. E sulla partita contro il Chievo: "E' molto importante, sono onorato di allenare questa squadra. Sono in una città con una tifoseria speciale. Mi auguro che la squadra possa sempre potersi specchiare di più nella bellezza e nella cultura di questa città. C'è bisogno sempre di vincere per migliorare e rendere orgogliosa la nostra famiglia viola. Gonzalo domani non ce la fa a giocare, abbiamo le alternative con De Maio e Salcedo. Borja Valero si è invece allenato e sarà disponibile. Il Chievo è una squadra compatta, intensa dall' inizio alla fine con dinamiche molto chiare a livello difensivo e offensivo".



Poi un pensiero per le vittime del terremoto, con la Fiorentina che ha annullato la festa per i 90 anni. "E' una tragedia che ci rende tutti molto dispiaciuti, ma insieme dobbiamo cercare di aiutare per superare questo momento. Cerchiamo di avere un pensiero per le persone che stanno soffrendo".