Fiorentina, Sousa: "Il Genoa sta meglio di noi, sarà interessante"

Genoa e Fiorentina scenderanno in campo giovedì per recuperare dal 30' la partita sospesa a inizio campionato. Uno scenario nuovo per Paulo Sousa che però non si scompone: "L'abbiamo preparata come sempre. Il Genoa sta meglio di noi in questo momento, giocano un calcio fisico e offensivo". Per i viola un esame: "Dobbiamo migliorarci ogni volta. Potrei giocare con le due punte, ma dipende da Babacar. Kalinic? E' fortissimo".

Per il tecnico portoghese, dopo la vittoria sofferta contro il Sassuolo, è tempo di schierare la formazione migliore considerando gli acciacchi: "Non ho ancora parlato col dottore - ha rivelato alla vigilia della sfida di Marassi -. Borja Valero sta recuperando, vediamo se oggi avremo risposte positive. Potrei giocare con le due punte, ma dipende dalle condizioni di Babacar".



Davanti in ogni caso ci sarà Kalinic che la proprietà della Fiorentina ha voluto blindare: "E' un grandissimo giocatore non solo per quello che fa in campo - lo ha elogiato Sousa -, ma anche a livello umano. Chiesa? Per me è un esterno, ma ogni allenatore deve insegnare la complessità del gioco. Ha grandi margini di miglioramento e starà a noi aiutarlo". Infine una battuta su Antognoni in società: "Scelta importante, sono molto felice di vederlo sempre più vicino a noi".