Fiorentina, Sousa: "Ho sbagliato formazione, soddisfatto della rimonta"

Paulo Sousa fa mea culpa al termine del derby contro l'Empoli. "Se rifarei le stesse scelte di formazione? Vedendo il primo tempo ovviamente no, non metterei gli stessi uomini - ha detto il tecnico della Fiorentina ai microfoni di "Serie A Live" - Sono molto soddisfatto della rimonta, del carattere che la squadra ha messo nella ripresa, abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo e alla fine meritavamo qualcosa in più".

A fine gara Andrea e Diego Della Valle sono andati negli spogliatoi. "Il clima a fine partita era buono - ha spiegato Sousa -. Sono molto soddisfatto della rimonta, del carattere che la squadra ha messo nella ripresa, siamo orgogliosi e felici per la voglia di vincere dei ragazzi".



L'allenatore portoghese spiega le sue scelte: "Quando ci sono queste soste alcuni ragazzi non ci sono e diversi giocatori che hanno fatto fatica. Loro ci hanno messo in difficoltà sul possesso palla si sono coperti molto bene".



Nessun paragone tra il Paulo Sousa giocatore e i ragazzi della sua rosa. "Quale giocatore di questa Fiorentina mi assomiglia di più? Una delle cose che ho voluto fare quando ho deciso di diventare allenatore è di non pensare a me quando giocavo - ha concluso Sousa -. Voglio lavorare sulle caratteristiche tattiche, sul carattere e sulle emozioni dei giocatori. Cerco di capire la cultura della città in cui vado, e la voglia e la determinazione che i ragazzi hanno messo nella ripresa è la dimostrazione che i nostri valori sono quelli dei nostri tifosi".