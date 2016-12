Fiorentina, Sousa: "Eravamo stanchi. Rossi va aiutato"

Paulo Sousa non si abbatte per il pareggio contro il Sassuolo: "Non sono arrabbiato, solo dispiaciuto . Di sicuro abbiamo pagato il dispendio fisico dell'Europa League , nel finale non avevamo abbastanza energie per tentare di segnare. Il Sassuolo è una squadra equilibrata e gioca a memoria". Sulla prestazione opaca di Giuseppe Rossi : "Ha sofferto per due anni, vogliamo aiutarlo per farlo tornare ai suoi livelli".

Parlando di stanchezza, Sousa si riferisce alla trasferta di Basilea: "Abbiamo pagato lo sforzo fisico di giovedì scorso, anche se abbiamo creato occasioni per fare il 2-0 e controllare meglio la partita". Sui tifosi: "Dispiaciuto per il risultato, ma sono contento per la squadra e per i nostri tifosi che sono venuti in tantissimi e ci credono sempre di più".

Poi, ancora su Rossi: "E' un ragazzo che sta lavorando e soffrendo per ritornare ai suoi livelli, perché tutti si aspettano le sue giocate. Dobbiamo aiutarlo per renderci più felici. Per farlo dobbiamo fargli recuperare la competizione e l'agonismo. Arriverà, io sono fiducioso".