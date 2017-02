Il tecnico portoghese poi fa un bilancio dopo la sconfitta dello stadio Olimpico: "Ho un gruppo strardinario che lavora per fare bene, nessuno è stato contento dopo la sconfitta. Abbiamo parlato dopo la gara, anche nelle difficoltà dobbiamo essere ambiziosi per provare a vincere. Cerchiamo di lavorare in un certo modo nel nostro gioco, vogliamo creare un buon numero di azioni e fare gol a sufficienza per vincere le partite".



Sousa che difende la squadra dopo l'imbarcata contro i giallorossi: "Gonzalo e Borja Valero hanno fatto grandi prestazioni, sappiamo che quando si perde le critiche sono di più ed è normale. Sono convinto che come sempre metteranno in campo tutte le loro qualità per aiutarci a vincere la partita. Babacar a Roma ha pressato, ha interpretato bene la gara. Cerchiamo di motivare i giocatori che abbiamo per farli crescere, lui sta lavorando bene. Su Sanchez difensore ci lavoriamo da tempo, non da due giorni. Deve migliorare l’interazione tra lui e il reparto ma per questo serve tempo. Dobbiamo creare in allenamenti situazioni complicate in modo che lui possa lavorare bene. Nell’uno contro uno riesce a risolvere diverse situazioni, di questo sono contento. Mi piace in fase di impostazione".