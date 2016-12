Fiorentina, Sousa: "Giocato da campioni"

Paulo Sousa gonfia il petto e va oltre la sconfitta subita contro l' Inter : "Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi che hanno dimostrato qualità, carattere e personalità per gestire una gara non facile. Sono contentissimo per la squadra che ha fatto di tutto per vincere questa partita. Hanno fatto una gara da campioni". Nessuna polemica per l'allenatore della Fiorentina: "Arbitraggio sfavorevole? Non parlo mai di questo e lo sapete".

Il portoghese guarda al futuro con ottimismo: "I ragazzi credono in tutto quello che facciamo e anche con tutte le difficoltà che gli avversari ci creano noi cerchiamo di giocare a calcio sempre. A ogni errore che facciamo veniamo subito penalizzati ma i ragazzi continuano a crescere e si battono sempre al massimo contro tutti. Noi siamo questi, cerchiamo di migliorare sempre in tutto quello che facciamo e questo orgoglio mi dà sempre una spinta in più. Il risultato alla fine è stato questo e faccio i complimenti all’Inter". L’obiettivo della Fiorentina? "Noi abbiamo l’ambizione di lottare contro tutti, facendo il miglior calcio possibile e cercando di vincere tutte le partite". Le polemiche con i tifosi di questa settimana? "Ne abbiamo già parlato, non voglio dilungarmi ancora. Voglio solo parlare di calcio che è la cosa più bella”-

CORVINO: "RISULTATO DETERMINATO DALL'ARBITRO"Se Paulo Sousa non ha puntato il dito contro Damato, l'ha fatto il ds della Fiorentina Pantaleo Corvino: "È stata un partita caratterizzata dalla nostra partenza sottotono ma anche da un arbitraggio sottotono. Però poi con forza i ragazzi hanno cercato di rimettere in piedi la partita e per quanto fatto avrebbero meritato un altro risultato. Dall’altra parte la direzione di gara è continuata a essere negativa e questo ha condizionato molto la gara con decisioni che ci hanno lasciato molto perplessi. Succede anche agli arbitri di non essere in forma come ai giocatori, D’Amato è un arbitro che merita grande rispetto ma che ha avuto una serata in cui non era in forma. Gli episodi penso che siano stati determinanti per il risultato finale. Il calcio di rigore su Gonzalo era chiaro come il fallo su Chiesa nel finale. Succede di vivere una serata negativa, i nostri giocatori hanno fatto male per 20 minuti, il direttore di gara per tutto il match".