Fiorentina, Sousa dopo il ko con la Roma: "Penalizzati dall'arbitro"

Una sconfitta mal digerita quella con la Roma. Indigesta tanto per Paulo Sousa quanto per il patron della Fiorentina Diego Della Valle: entrambi furiosi con l'arbitro Orsato. Chiaro il commento del tecnico portoghese: "L'arbitraggio ci ha penalizzati. Il secondo gol è viene da una situazione anormale: c'è una gamba tesa, poi Badelj ha lasciato Gervinho, perché era andato ad accorciare nella parte avanzata. Abbiamo fatto noi la partita, purtroppo non siamo stati cinici. La mia squadra è coraggiosa, anche se è stata una settimana no. Dominiamo sempre i nostri avversari, peccato non aver mantenuto le aspettative". Chiusura poi su Napoli e Roma, rivali per la lotta scudetto: "Sono due squadre candidate al titolo: con loro abbiamo giocato con intensità, spingendo. Sono fiero dei miei. Comunque credo che gli uomini di Sarri siano più compatti ed equilibrati". E fuori dallo stadio, incalzato dai tifosi, Diego Della Valle ha commentato così: "A noi conviene parlare solo di calcio..." lasciando intendere l'amarezza per una direzione di gara che non è per nulla piaciuta.