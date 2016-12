Fiorentina, Sousa: "Dimissioni? Solo gossip"

"Corvino ha detto abbiamo una rosa competitiva ma sappiamo che ci sono sei-sette squadre più competitive di noi. Il nostro obiettivo è superarci come abbiamo fatto l'anno scorso. Corvino è stato sempre chiaro con me. La società sul mercato deve prendere le sue decisioni, io ho suggerito alcuni giocatori e ho fatto alcune valutazioni. Per quanto riguarda Alonso, mi hanno spiegato che l'offerta del Chelsea non si poteva rifiutare. La nostra priorità era la difesa, dove abbiamo perso anche Roncaglia. Salcedo può giocare sia a tre che a quattro, è un ragazzo molto attento".



Non ci sono dimissioni in vista: "Solo gossip, con Andrea Della Valle ci siamo visti e abbiamo parlato come sempre. E' una persona di grande cuore". In vista della sfida con il Genoa: "Io credo che tutti i giocatori devono sia difendere che attaccare, a prescindere dal ruolo. Bernardeschi è sempre stato disponibile ad aiutare prima la squadra e poi se stesso. Deve migliorare quando gioca spalle alla porta e dopo gli Europei l'ho chiamato per spiegargli su cosa lavorare".



"Sono tutti a disposizione, tranne Vecino - ha detto Sousa - Carlos Sanchez, nonostante il lungo viaggio, credo che possa darci una mano. Zarate è dovuto andare in Argentina, mentalmente ha le sue difficoltà per quello che gli sta succedendo ma credo che il modo migliore per superarle sia concentrarsi sul calcio".