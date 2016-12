Fiorentina, Sousa difende Kalinic: "Gli arbitri devono rispettarlo di più"

Dopo il pareggio in Europa League, la Fiorentina riparte dal Sassuolo con l'intento di approfittare della sfida al vertice tra Napoli e Inter. "I ragazzi stanno crescendo sul piano caratteriale, vedo una squadra matura che mi dà fiducia per il futuro ", ha piegato Sousa in vista del match. Poi parole di difesa per Kalinic : "Prende tante botte in campo. E' innamorato del calcio, ma gli arbitri devono rispettarlo di più ".

"La squadra ha speso molte energie in Svizzera, ma sto recuperando tutti i giocatori fisicamente e mentalmente", ha aggiunto il tecnico viola. Poi sul Sassuolo: "Ha delle caratteristiche particolari come la stabilità dell'allenatore ed una pianificazione sportiva che gli ha permesso nel tempo di migliorare i giocatori che già aveva in rosa. Ecco perché può competere a livello alto".



Quanto alla situazione di Suarez, Sousa ribadisce quello che ha già detto prima della gara col Basilea: "In Europa League avevo meno scelte per il numero ridotto dei giocatori da poter portare in panchina. Lui è rimasto qua a Firenze per fare un lavoro specifico ed analitico, domani farà l'allenamento e allora potrò dire come starà". Poi su Rossi: "La storia di Giuseppe gli fa meritare qualcosa: lui è pronto per giocare su tutti i piani, adesso è il momento dello step in più, quello della competizione. Ha variabilità di umore come tutti i giocatori. Non sempre ci svegliamo felici e contenti".



Infine idee chiare anche sullo scudetto: "Il mio obiettivo da allenatore è vincere quanto ho vinto in carriera, se non di più".