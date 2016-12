Fiorentina, Sousa: "Contro l'Inter sapremo chi siamo"

La partita con la capolista sarà quindi un esame? "Quelli li facciamo tutti i giorni - ha detto Sousa -, ogni partita è il più grosso barometro per una squadra di calcio. Questo sarà un barometro importante per crescere". Firenze è una piazza che mette pressioni ma il portoghese non si scompone: "Sappiamo che nel calcio si vive così, soprattutto in una città passionale come Firenze. Dobbiamo trasformare tutto quello che è negativo in positivo". Qualcuno ha storto il naso per il gioco, diverso dai tempi di Montella: "Per me giocare bene vuol dire avere il controllo della partita, ma è un'idea che cambia da persona a persona".

Sousa descrive così la squadra di Mancini: "Sono esperti e maturi, alle spalle hanno una grande storia e tutto questo aiuta il gruppo a prendersi il risultato. L'Inter è equilibrata, fa gioco, prende iniziativa ed ha individualità di altissimo livello. Il loro reparto migliore è il centrocampo. Ma noi saremo coraggiosi come sempre, dobbiamo avvicinarci alle squadre che hanno più possibilità di noi".

Mario Suarez non sembra ancora essersi inserito perfettamente ma Sousa non è preoccupato: "Viene da un calcio diverso, stiamo lavorando molto per fargli avere la percezione del nostro gioco. Sta crescendo, è un giocatore per me importante perché ha delle caratteristiche diverse dagli altri". Infine, un accenno agli arbitri: "In Italia hanno una qualità altissima, se partiamo prevenuti difficilmente potremo fare bene".