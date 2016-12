Fiorentina, Sousa: "Contento della prima parte di stagione"

Nonostante la sconfitta con la Lazio, il girone di andata della Fiorentina è positivo. Parola di Paulo Sousa. "Abbiamo avuto il pallino del gioco, abbiamo avuto l'occasione di Kalinic all'inizio poi abbiamo chiuso il primo tempo sotto. Nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione e sono molto contento di questa prima parte di stagione", ha detto. Su Ilicic in panchina: "Dopo l'ultima partita di Palermo sentiva dolore, per questo non l'ho schierato".