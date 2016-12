Fiorentina, Sousa: "Con l'Atalanta è una partita chiave"

"In ogni caso - ha continuato Sousa in conferenza stampa - dobbiamo mantenere i nostri principi di gioco ma possiamo variare atteggiamento. Spesso abbiamo verticalizzato poco, adesso stiamo consolidando le nostre varianti. Noi sappiamo controllare bene la palla anche su campi difficile e quando passiamo in vantaggio riusciamo quasi sempre a gestire il vantaggio".



Il portoghese è poi tornato sul caso del portiere Luigi Sepe che giovedì, dopo l'esclusione dai titolari nel match contro il Tottenham, aveva dichiarato di voler concludere l'avventura in viola alla fine della stagione: "I ragazzi hanno le loro aspettative, in alcuni momenti le decisioni sono diverse dalle loro speranze per cui poi ognuno prende le sue decisioni. Luigi ha avuto opportunità importanti in Coppa: quando i giocatori si espongono devono essere responsabili di quello che dicono. La società ha già preso una sua decisione, io adesso prenderò la mia".