Fiorentina, Sousa: "Col Lech spazio a chi ha giocato meno"

Sousa, dunque, pensa solamente al Lech Poznan e guai a parlargli della Roma: "Quando parlo di cultura mi riferisco a questo, deve essere la normalità che si crei grande attesa per partite importanti. Questa squadra deve abituarsi ad allenarsi sempre al massimo e a giocare sempre al massimo. La partita di domani è importantissima per dare continuità al nostro momento, per poi affrontare la sfida con la Roma con questo spirito. La gara dei giallorossi col Bayer? Non l'ho ancora vista, perché voglio concentrarmi solo sulla sfida di domani. Poi penserò alla gara di domenica e anche le mie scelte di formazione saranno orientate solo al match di domani, cercando di dare spazio a chi ne ha avuto meno ma merita un'occasione importante, l'obiettivo primario è vincere. Domani conto di recuperare qualcuno e ad altri toglierò un po' di minuti, ma voglio vedere in campo la stessa identità di squadra. Stiamo crescendo in questa cultura, nel modo in cui ci presentiamo in campo a prescindere da chi gioca e lo voglio vedere anche domani".



Il tecnico parla poi della situazione dei singoli, a partire da Pepito Rossi: "E' normale nei confronti di un grande giocatore come lui. Tutti vogliamo vederlo al suo massimo livello, però credo che stiamo facendo le cose per bene, fin da Moena sono convinto che riporteremo Pepito ai suoi livelli, ma in questo momento è necessario uno sforzo emozionale. Lui lo sta facendo, perché la sua vita è giocare a calcio e vorrebbe giocare sempre, ma è stato fermo per due anni ed è importante arrivarci in modo graduale. Credo che a breve riuscirà a trovare più continuità. Il piano emozionale non dipende solo dalla partita. Sul piano del rischio di lesione, se tu non sei equilibrato muscolarmente, corri dei rischi. Per questo parlo di continuità di lavoro, anche settimanale in allenamento, necessaria per dargli equilibrio non da qui a qualche settimana, ma per i prossimi anni. Poi capisco che il nome è importante, ma per me la squadra lo è molto di più". Su Blaszczykowski: "La sua percentuale di giocare è uguale agli altri. E' un giocatore di esperienza, che ha voglia di lavorare e dare il meglio per la squadra. E' reduce da una stagione difficile e stiamo lavorando per dare continuità al suo lavoro e alla qualità della sua performance".



Pronto a rientrare è Pasqual: "Sta lavorando da diversi giorni con noi, avevamo impostato una tabella per non averlo a Napoli, ma ritrovarlo per questo ciclo di partite - spiega Paulo Sousa -. Per domani è disponibile. Babacar? Ognuno ha le sue caratteristiche, noi cerchiamo di migliorare un giocatore per il bene della squadra e di se stesso. Stiamo lavorando su questo e lui si sta dando da fare".