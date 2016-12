Fiorentina, Sousa: "Che orgoglio, applauso alla squadra"

"A fine gara c'è stato un grande applauso nello spogliatoio, c'è stato l'orgoglio di una squadra che è riuscita a giocare nonostante tanti episodi e tanti errori". Paulo Sousa elogia la Fiorentina dopo il pari in 10 in casa del Basilea. "Non ho parlato finora degli arbitri e non ne parlo oggi - ha proseguito il tecnico viola - Bernardeschi ? Ha fatto due gol e ha partecipato alle azioni. Stiamo lavorando con lui, è un ragazzo da cui prendere esempio".

"La squadra ha saputo difendere alla grande anche con un giocatore in meno - ha proseguito Sousa in conferenza stampa - Abbiamo interpretato bene il momento di difficoltà, sia in fase difensiva che offensiva. Roncaglia? E' un giocatore che cerchiamo di aiutare a migliorare perché stia sempre in partita. L'espulsione ci ha fatto crescere come squadra. Se verrà multato? Sono scelte che deve fare la società". E ancora: "Io vivo molto la partita. Il mio modo di essere non è parlare dell'arbitro dopo le gare, oggi a maggior ragione. Sono molto orgoglioso della prestazione e ho fiducia nel futuro. Vogliamo giocare a calcio, divertirci e vincere. Lavoriamo per migliorare individualmente e come squadra per vincere".