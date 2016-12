Fiorentina, Sousa ai tifosi: "Non fischiate Salah"

Alonso è in dubbio: "Crediamo fino in fondo nel suo recupero, non ha avuto una grossa lesione per cui non ha perso la sua condizione fisica. Dall'inizio di quest'anno ha capito la dinamica della squadra. Se lui si sentirà in grado ci sarà, ma non si è allenato con noi".



La Fiorentina deve ripartire dopo i due ko contro Napoli e Lech Poznan: "Voglio una squadra orgogliosa, ambiziosa e con la voglia di vincere". L'allenatore non mette pressione: "Io voglio che sia una partita come tutte le altre. Deve entrare nella normalità. Una vittoria varrebbe doppio perché siamo davanti alla Roma e tre punti varrebbero davvero molto. Ho sempre voluto essere chiaro coi tifosi: siamo consapevoli che possiamo avere delle nostre difficoltà ma anche che possiamo competere per vincere tutte le partite. Speriamo che stavolta siano sufficienti i nostri mezzi per vincere".