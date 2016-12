Fiorentina, Sousa: "Abbiamo dimostrato di poter competere"

"Il Tottenham ha grande velocità, fisicità e qualità. Era difficile pressare a tutto campo, ma abbiamo giocato in crescendo e purtroppo non abbiamo vinto una gara in cui avremmo meritato - ha ribadito Paulo Sousa -. La Fiorentina ha dimostrato di aver voglia di competere contro ogni avversario, in ogni competizione. Abbiamo giocato alla pari di una squadra molto organizzata e con grande fisicità che ci ha pressato tutto il tempo".



All'inizio Sousa ha scelto di non schierare punte di ruolo, una novità tattica: "E' una strada che possiamo percorrere anche in altre partite. E' stata una strategia per non dare punti di riferimento e dare profondità e velocità".