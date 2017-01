Fiorentina, Sousa: "A Napoli per vincere. Mercato? Non mi aspetto niente"

Dopo la bella vittoria in campionato in casa del Chievo Verona, la Fiorentina è chiamata al difficile compito in casa del Napoli per i quarti di finale di Coppa Italia: "E' importante superare noi stessi cercando di vincere più partite possibili. Il Napoli la vede come noi, vogliono vincere sempre - ha commentato Paulo Sousa in conferenza - e sarà sicuramente una bella partita, come spesso accade tra queste due squadre. Dobbiamo vincere anche senza proporre sempre lo stesso livello di gioco, pur giocando in maniera da avere sempre il controllo, a volte dobbiamo imparare a essere cinici e a segnare un gol più degli avversari. Certe volte creiamo molto, altre meno, ma in ogni caso dobbiamo trovare il modo di segnare".



Il Napoli di Sarri propone un 4-3-3 spettacolare che piace molto al tecnico portoghese: "Per quello che è stato il mio progetto come calciatore e allenatore, questo modulo è uno dei migliori in assoluto che gli azzurri interpretano al massimo. Sarà una partita dove le due squadre cercheranno di avere il possesso palla per poi trovare gli spazi e finalizzare. Cercheremo di avere noi il pallino del gioco".



La sfida di Coppa Italia sarà un ulteriore esame "di italiano" per Sousa: "I miei colleghi mi fanno sempre pensare dinamiche per scavalcare le capacità tattiche che le squadre adottano contro di noi, è una ricerca continua. L'importanza della concentrazione in Italia è fondamentale per aggiungere qualcosa alla nostra base calcistica. Il Napoli però è una squadra costruita per vincere lo scudetto e che lotta per competere in Champions. Ha avuto dei problemi con la punta, ma lo ha risolto".



Dopo un inizio complicato, invece, la Fiorentina sembra aver intrapreso una strada corretta: "Ho la fortuna, grazie alla mia coerenza, di aver raggiunto un livello di fiducia importante da parte dei miei giocatori. Questo è un gruppo straordinario che ha sempre una grande voglia di crescere e allenarsi. Lavoriamo per vincere, ma non mi aspetto niente dal mercato. Io alleno i giocatori a disposizione, ma sulla rosa decide la società. Kalinic e Chiesa? Sono concentrati sulla Fiorentina e danno il massimo per vincere le partite".



In difficoltà sembra invece essere Ilicic: "Non ha iniziato la stagione con la stessa efficacia della scorsa - ha ammesso Sousa -. La sua convinzione e la determinazione quando non ti riescono le cose diminuisce e deve essere aiutato. Io prendo decisioni per vincere le partite e cerco sempre il massimo dell'equilibrio dentro alla squadra. Ilicic è un giocatore che sta mancando molto alla Fiorentina perché non è al miglior livello, rispetto all'anno scorso ha preso più pali che gol. Resta molto importante per noi. Zarate? Cerco di essere coerente nelle scelte in base a quello che serve alla squadra. Sportiello? Tocca a noi fargli capire i nostri principi di gioco. Lo aiuteremo a integrarsi in modo da essere utile quando sarà chiamato in causa".