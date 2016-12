Fiorentina, Sousa a cena con lo Zenit

C'è mistero attorno al futuro di Paulo Sousa . Qualche sera fa, il tecnico portoghese avrebbe incontrato a Firenze alcuni emissari russi legati allo Zenit San Pietroburgo . Il futuro appare meno viola, insomma. Questo nonostante l'allenatore lusitano abbia un contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2017. I rapporti con la famiglia Della Valle non sono più idilliaci come un tempo e c'è chi parla di un divorzio a fine stagione.

Il mercato di gennaio non ha soddisfatto Sousa, che si aspettava più rinforzi, soprattutto in difesa. Un malumore che lui non ha mai nascosto, tirando delle frecciatine alla società durante alcune conferenze stampa. Ma i Della Valle non si preoccupano più di tanto, forte di un contratto in scadenza nel 2017. Le nubi attorno al futuro di Sousa si fanno quindi sempre più nere.