Fiorentina, si ferma Babacar: infortunio in allenamento

17:09 - Non c'è pace per il reparto d'attacco della Fiorentina. Dopo il lungo stop di Giuseppe Rossi e i problemi di Mario Gomez, ora si ferma anche Khouma Babacar. Il centravanti viola ha interrotto l'allenamento a causa di un problema alla giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra. Nelle prossime ore, come spiegato dalla stessa Fiorentina, saranno eseguiti gli esami per accertare l'entità della lesione.

Sempre in casa Fiorentina, appare invece in fase di recupero Manuel Pasqual dopo l'infortunio muscolare riportato contro la Croazia in Nazionale. Probabilmente, per la sfida di Europa League contro la Dinamo Minsk, la coppia d'attacco sarà formata da Marin e Ilicic.