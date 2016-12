Fiorentina, Sepe: "La mia avventura qui è finita"

IN SERATA LE SCUSE DEL PORTIERE"In merito alle mie dichiarazioni pubblicate dopo la gara di Europa League Fiorentina-Tottenham mi scuso pubblicamente con la mia società, l'allenatore, i compagni di squadra ed i tifosi, consapevole di aver sbagliato". Luigi Sepe, portiere della Fiorentina, torna sul duro sfogo in cui ha manifestato la sua intenzione di dire addio ai viola a causa del poco spazio e chiede scusa all'ambiente viola. Il giocatore anche ieri sera contro il Tottenham è rimasto in panchina per tutti i 90'. "Voglio che tutti sappiano però che le mie parole non erano di disimpegno dalla Fiorentina, polemiche o di mancanza di rispetto verso l'allenatore ed i miei compagni di squadra, ma solo legate all'emotività del momento - scrive sul suo profilo Instagram - oltre all'amarezza ed alla rabbia perché ho scelto io di venire in un società importante come la Fiorentina con l'entusiasmo e la voglia di impormi e conquistare la maglia, e quando ieri sera mi sono visto, per un attimo, sfuggire davanti l'obiettivo mi sono lasciato andare ad esternazioni che un professionista dovrebbe sempre evitare". "Gli errori si pagano ed accetterò le sanzioni che la Fiorentina mi vorrà imporre - aggiunge Sepe - ma allo stesso tempo dagli errori si può anche imparare come la necessità di avere sempre la forza di soffrire e non mollare mai, perché solo così prima o poi può arrivare l'occasione giusta". "Ci tengo, infine, a precisare che nella mia carriera da professionista ho sempre avuto comportamenti professionali e rispettato sempre le regole e le scelte di società ed allenatori, e non vorrei - continua Sepe - che un episodio possa mettere in discussione la mia professionalità e la mia serietà di uomo, seppur consapevole delle inopportune esternazioni avute ieri sera, a seguito delle quali mi dovrò riconquistare fin da domani la fiducia della mia società, allenatore e compagni, oltre che dei tifosi, ma per far ciò non servono le parole ma solo i fatti, e darò il mio contributo tutti i giorni fino alla fine della stagione per raggiungere gli obiettivi voluti fortemente da tutti", conclude il portiere viola.