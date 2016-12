Fiorentina, scoppia il giallo-Montella

Giallo-panchina in quel di Firenze. Se è vero quanto sta scritto sui social (Twitter): ovvero l'ipotesi (tesi) di una rottura fra il tecnico viola e il club dinanzi a un messaggio (misterioso o no?) in cui Montella comunicherebbe ai dirigenti di essere non reperibile fino al 5 luglio, una vita calcisticamente parlando anche se siamo nel periodo della vacanze (calcistiche, ovvio).

Un mese di silenzio significa provocazione e rottura, da quel che risulta in ambienti fiorentini. O forse niente di tutto questo, visto che appena 48 ore fa Montella aveva risposto alle sollecitazioni di Andrea Della Valle ("non temporeggiare, vogliamo sapere qual è la tua decisione"). La risposta: "Sono l'allenatore della Fiorentina e sono disposto a continuare con professionalità ed entusiasmo".

Tutto chiaro, anzi no. Se vogliamo aprire e un capitolo giallo-panchina a Firenze, lo apriamo.

E per quel che riguarda, a questo punto, la caccia al successore c'è un nome in primo piano: Giampiero Ventura, legato per una stagione ancora al Torino, ma può essere la soluzione. Poi Roberto Donadoni.