Fiorentina: Salah-mania, Cuadrado è già dimenticato

23:58 - A Firenze è già scoppiata la Salah-mania e Juan Cuadrado è già solo un lontano ricordo. Tre spezzoni in campionato e le due partite intere in Europa League sono bastate all'attaccante egiziano per far dimenticare l'esterno colombiano passato al Chelsea. A parlare del resto è il campo: 312 minuti giocati, 3 gol segnati conditi da un 1 assist e ben nove occasioni create per la Fiorentina. Un impatto sul nostro calcio, e non solo, impressionante.

L'augurio dei tifosi viola è stato esaudito. Il regalo del Chelsea nell'operazione che ha portato Cuadrado a vestire la maglia Blues a gennaio non è stato un pacco, bensì il bel giocatorino ammirato nel 2014 con la maglia del Basilea in Europa, quello per intenderci che fece impazzire la difesa di Mourinho. Mohamed Salah, maglia numero 74 della Fiorentina in ricordo delle vittime di Porto Said, ha cominciato da subire a fare la differenza. In Serie A, realizzando già due reti e un assist, ma anche in Europa League grazie alla sua esperienza nonostante la giovane età (classe 1992). Non solo, dal punto di vista della qualità l'egiziano non ha fatto rimpiangere l'ex numero 11, anzi, allo stesso numero di giri ha saputo portare, per ora, maggiore freddezza sottoporta. Tre gol in 312 minuti complessivi sono numeri chiari e inconfutabili.

A Firenze quindi è già partito il tormentone sul possibile riscatto di Salah a fine stagione ricordando che il giocatore, che a Stamford Bridge non è mai esploso con Mourinho pur segnando due gol negli spezzoni di gara concessigli, è ufficialmente in prestito fino a giugno di questa stagione. Il riscatto è fissato a 15 milioni di euro, ma con uno solo potrebbe essere prolungato il prestito fino al giugno del 2016. Riscatto che, continuando così, non è in discussione.