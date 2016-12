Fiorentina, Salah l'ultima perla: con la Premier solo affari

16:34 - Si scrive Mohamed Salah, si legge fenomeno. Questo almeno a Firenze dove i tifosi della Fiorentina hanno trovato il loro nuovo faraone, se possibile più bello e potente del predecessore. L'impatto dell'egiziano è stato devastante in termini numerici: sei gol in sette partite e un assist decisivo. Il salto di qualità viola passa anche da qui, ma quello di Salah è solo l'ultimo capolavoro di mercato con partner la Premier League.

Ciò che fa riflettere è che l'uomo che ha eliminato il Tottenham dall'Europa League, battuto l'Inter a San Siro dopo 15 anni e messo in brutta posizione la Juventus in Coppa Italia con tre prove consecutive da standing ovation, in realtà è pagato dal Chelsea. L'egiziano è infatti in prestito fino a fine stagione, con opzione per la prossima all'onere di 1 milione e un riscatto fissato a 15 milioni di euro. Se gli standard prestazionali rimanessero questi, briciole. Un salto di qualità a costo zero, anzi a casse piene visti gli introiti per Cuadrado, che è solo l'ultimo grande affare di Pradé sull'asse più che fortunato Firenze-Inghilterra, tra Londra e Manchester. A conti fatti il suo arrivo ha portato in dote anche 33 milioni di euro, quelli sborsati dal Chelsea di Mourinho per portare Cuadrado in Blues al posto dell'emarginato Salah. Chapeau.

Un'operazione del tutto simile a quella Nastasic-Savic nel 2012. Il difensore serbo, protagonista di un'ottima annata la stagione precedente, fu ceduto al Manchester City per 16 milioni di euro più appunto il cartellino del montenegrino, oggi punto fermo della difesa di Montella. Al contrario Nastasic al City ha collezionato solo 51 presenze in tre anni (contro le 93 di Savic), finendo ora allo Schalke 04 in prestito oneroso con diritto di riscatto. Infine Pradé può aggiungere alla sua collezione anche l'affare Jovetic, sempre col Manchester City. Lì i milioni incassati furono 26 più 4 legati ai bonus, tantini per quanto non dimostrato da JoJo in maglia Citizens. Salah è solo l'ultima perla. Per fare ancora affari con la Premier League di motivi ce ne sono tanti, almeno 75 milioni.