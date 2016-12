Fiorentina, Salah esulta due volte e ride

17:26 - Domenica perfetta per Salah. L'egiziano, sempre più trascinatore della Fiorentina, non solo ha deciso la partita di San Siro contro l'Inter, ma ha vinto anche la Capital One Cup col Chelsea, che ha schiantato il Tottenham per 2-0. Sì, perché il cartellino di Salah è ancora dei Blues e quindi Mohamed ha pensato bene di esultare su Twitter per il suo primo trofeo con il club londinese. Scherzando ovviamente, come si può ben vedere dal tweet. Il giocatore classe '92 è arrivato in sordina a Firenze, dopo gli acquisti di Diamanti e di Gilardino, e soprattutto non è a tutti gli effetti un giocatore di Montella. Coinvolto nell'affare Cuadrado, non è stato ceduto definitivamente, ma è giunto alla corte dei Della Valle tramite un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. In più, per i primi sei mesi, il cartellino dell'egiziano è pagato dal Chelsea. Insomma, un affare quello della Fiorentina.

الحمد لله اول بطوله هذا الموسم مع تشيلسي بالعافيه

— Mohamed Salah (@22mosalah) 1 Marzo 2015